Возникли вопросы. Родственники погибших мамы и детей ищут свидетелей ДТП

Разыскивают свиделей аварии, которая произошла 7 февраля, на трассе Костанай-Карабутак.

Автокатастрофа произошла днём 7 февраля на 470-ом километре трассы Костанай-Карабутак, между селом Елизаветинка и поселком Тобол. По данным полиции, 33-летняя женщина водитель, совершая обгон впереди идущего транспорта, выехала на полосу встречного движения.

В результате ДТП 33-летняя водитель и двое её несовершеннолетних детей погибли на месте происшествия. Автомобиль при столкновении загорелся, сообщили в ДП Костанайской области.

«В связи с новыми возникшими вопросами, срочно требуется дополнительная информация! Напишите пожалуйста, если есть у кого видео аварии от 7 февараля на трассе с белым Jac s3. Просьба прислать видеоматериалы с авторегистраторов», — говорится в сообщении.

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