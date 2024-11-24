В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали факт гибели работника в Рудном.
В связи с произошедшим на территории одного из предприятий Рудного, где водитель КамАЗа наехал на мужчину, приведший к его смерти от полученных травм, начато досудебное расследование.
«В целях всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего, в настоящее время полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактов и причин данного происшествия», — говорится в сообщении.