В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали факт гибели работника в Рудном.

В связи с произошедшим на территории одного из предприятий Рудного, где водитель КамАЗа наехал на мужчину, приведший к его смерти от полученных травм, начато досудебное расследование.

«В целях всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего, в настоящее время полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактов и причин данного происшествия», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.