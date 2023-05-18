Гипноз не исключён. Жертв киберпреступников, несмотря на все предупреждения полицейских, из года в год становится больше

На уловки мошенников попадаются буквально все — и люди преклонного возраста, и молодежь.

Ко многим им удается подобрать ключик, который позволяет в считанные минуты лишить человека средств, накопленных годами. К примеру, недавно мы рассказывали вам о лисаковском бизнесмене, который передал мошенникам данные не только своей карты, но и своего брата, потеряв в результате несколько десятков миллионов тенге.

«Есть методы классического гипноза, эриксовского гипноза, в конце концов, есть уличный гипноз. И я думаю, что эти схемы разрабатываются с привлечением специалистов. Потому что есть определенные вопросы, которые цепляют, зацепляют и не отпускают. Даже зная о том, что этот уровень мошенничества хорошо развит, попадая опять же на такой звонок, мы невольно начинаем тревожиться, а вдруг все-таки это так», — говорит директор регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена Петренко.

Жертвы киберпреступников рассказывают примерно один и тот же сценарий. Разговор мошенники тщательно поддерживают, не давая человеку возможности остановиться и подумать трезво, любо подключить к озвучиваемой проблеме родственников, знакомых или друзей.

«Единственное что нам здесь может помочь — это развитое критическое мышление. Какие-то подготовленные формулы, допустим определенные фразы — «я сейчас созвонюсь со своим банком», «я, допустим, нахожусь рядом, сейчас зайду, узнаю», «я перезвоню» и так далее», — говорит Елена Петренко.

Мошенники, к слову, не стоят на месте. Придумывают новые схемы, разнообразные сценарии и ищут все возможные подходы к человеку. Например, если раньше они просили перевести средства на их карту, то теперь могут попросить данные карты чтобы якобы перевести их вам. Поэтому никто не застрахован от их действий. Если вы уже стали жертвой обмана, не корите себя.

«Я бы посоветовала обратиться к специалисту-психологу. Потому что действительно самоедство оно ни к чему хорошему не приведет, и вот это постоянное обдумывание того, что ты потерял, как-то обманулся, может нанести вред и здоровью в том числе. Поэтому нужно принимать ситуацию как есть, выносить уроки и гордо поднятой головой шагать дальше, а помощь специалиста никогда не помешает», — советует специалист.

А вот чтобы не позволить себя обмануть, специалисты рекомендуют прерывать разговор с собеседником, если происходящая ситуация или его слова хоть на мгновенье вызывают у вас опасения. Это поможет оценить ситуацию здраво.

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