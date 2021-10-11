Глава Kraft Heinz: Людям стоит привыкнуть к высоким ценам на продукты

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Глава компании Kraft Heinz Мигель Патрисио в интервью BBC сообщил, что людям придётся привыкнуть к более высоким ценам на продукты питания, передает informburo.kz
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Цены на продовольствие будут расти по нескольким причинам. Во время пандемии во многих странах сократилось производство сырья, нарушились логистические цепи. Предложение не может удовлетворить возросший из-за восстановления экономики спрос.
Рост зарплат и цен на энергоносители также увеличили нагрузку на производителей. Кроме того, численность населения растёт, в то время как количество подходящей для земледелия земли – нет.
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«Многое предстоит сделать в области технологий для повышения эффективности производственных площадок. Я думаю, что сдерживание цен зависит и от других компаний. Это бремя не должно ложиться только на плечи покупателей», – сказал он.
Мигель Патрисио сообщил, что Kraft Heinz уже повысила цены более чем на половину своего ассортимента в США и других странах.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие достигли 10-летнего максимума. Индекс цен на продукты питания в сентябре составил в среднем 130 пунктов, что является самым высоким показателем с 2011 года.
The Kraft Heinz Company – американский продовольственный концерн, третий по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятый в этом сегменте во всём мире.
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