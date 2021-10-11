Глава Kraft Heinz: Людям стоит привыкнуть к высоким ценам на продукты

Глава компании Kraft Heinz Мигель Патрисио в интервью BBC сообщил, что людям придётся привыкнуть к более высоким ценам на продукты питания, передает informburo.kz

Цены на продовольствие будут расти по нескольким причинам. Во время пандемии во многих странах сократилось производство сырья, нарушились логистические цепи. Предложение не может удовлетворить возросший из-за восстановления экономики спрос.

Рост зарплат и цен на энергоносители также увеличили нагрузку на производителей. Кроме того, численность населения растёт, в то время как количество подходящей для земледелия земли – нет.

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«Многое предстоит сделать в области технологий для повышения эффективности производственных площадок. Я думаю, что сдерживание цен зависит и от других компаний. Это бремя не должно ложиться только на плечи покупателей», – сказал он.

Мигель Патрисио сообщил, что Kraft Heinz уже повысила цены более чем на половину своего ассортимента в США и других странах.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие достигли 10-летнего максимума. Индекс цен на продукты питания в сентябре составил в среднем 130 пунктов, что является самым высоким показателем с 2011 года.

The Kraft Heinz Company – американский продовольственный концерн, третий по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятый в этом сегменте во всём мире.

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