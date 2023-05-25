Глава Минпросвещения рассказал, почему нельзя вернуть последний звонок на 25 мая

В кулуарах правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал, к чему может привести возврат к обучению до 25 мая, сообщает zakon.kz.

Как отметил глава ведомства, продление учебного года является образовательным стандартом, поэтому это так просто не отменить.

«Прежде всего, решение по этому вопросу должны принять специалисты. Ведь это последний звонок, не просто обмен на 25 мая. Это конкретный госстандарт, касающийся продолжительности программы – 36 недель. Восстановление может привести к другим изменениям, то есть к шестидневному учебному плану или к сокращению учебных часов по предмету. Это непросто. Чтобы принять такое решение в сфере образования, необходимо провести четкую и правильную экспертизу и принять решение», — сказал Гани Бейсембаев.

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По его мнению, сейчас необходимо уделить особое внимание развитию и качеству образования.

«Мы сейчас принимаем меры по приведению в соответствие стандартов и программ, улучшению качества и методики преподавания. Думаю, никто не против, чтобы наши дети были конкурентоспособными гражданами мира. В прошлом году было предложение о том, чтобы сделать учебную неделю пятидневной, чтобы дети больше были с родителями. Когда мы оптимизируем занятия учебных дней, они переходят на пятидневную учебную неделю, это приводит к увеличению нагрузки на учеников. Нам необходимо не только сделать пятидневку, но и думать о нагрузке на учеников», — говорит Гани Бейсембаев.

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Тем более, как он указал, был изучен мировой опыт, сколько длится учебный год в других странах.

«До этого дня у нас учебный год составлял 34 недели. Сейчас для приведения к соответствию со стандартами ОЭСР нужно уменьшить нагрузку на учеников, принято было это решение вместе с экспертами. Оно было введено в учебные программы и рассчитано на 36 недель. Поэтому учебный год заканчивается 31 мая. Если мы перейдем опять на 34 недели, мы должны будем отказаться от пятидневной учебной недели. Еще один выход – мы тогда должны сокращать часы математики, физики, английского, казахского и русского языков. Что лучше? Но цель у нас одна – нужно предоставить качественное образование нашим ученикам», сказал Гани Бейсембаев.

Ранее на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова рассказала, что выяснять пользу продления учебного года на две недели будут после завершения учебы в школах.

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