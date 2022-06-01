Глава Минздрава прокомментировала проверку казахстанцев на границе из-за оспы обезьян

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният прокомментировала ситуацию в Казахстане на фоне увеличения случаев заражения оспой обезьян в мире.
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В кулуарах правительства глава Минздрава сообщила, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян, ru.sputnik.kz
«На сегодняшний день в Казахстане случаев заболевания оспой обезьян не зарегистрировано. На границе мы проводим термометрию всем, кто заезжает в нашу страну. Если будет обнаружен пациент с температурой, то его изолируют в инфекционный стационар в отдельную палату и бокс, затем обследуют», — сказала министр здравоохранения.
Ажар Гиният уточнила, что Минздрав Казахстана подготовил специальные тесты для выявления этого заболевания. Министр проинформировала, что основные симптомы заболевания – высокая температура, выраженная интоксикация, слабость, головные боли, проявление покраснений на коже в виде экзантем.
На уточняющий вопрос журналистов, о том, есть ли вакцина от оспы обезьян и могут ли желающие казахстанцы вакцинироваться, министр ответила, что сейчас вакцины от оспы обезьян нет.
«Вакцинация всего населения проводится при определенных случаях, когда идет масштабная эпидемия по всему миру или в стране, и если эта инфекция опасна высокой смертностью или с какими-то тяжелыми последствиями. Сейчас вопрос о вакцинации всего населения Казахстана не стоит, будем ждать рекомендацию ВОЗ», — уточнила Ажар Гиняит.
Министр подчеркнула, что на сегодняшний день уже 24 страны заявили о регистрации единичных случаев оспы обезьян.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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