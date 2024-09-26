Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сделала заявление по проекту поправок в правила оказания скорой медпомощи, сообщает informburo.kz

«В проекте нет нормы об ограничении услуг скорой помощи, оказываемых населению на круглосуточной основе. Подчёркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остаётся доступной в режиме 24/7 по номеру 103. Изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках для повышения оперативности и качества обслуживания вызовов. Принято решение увеличить количество мобильных бригад», – написала Альназарова в Facebook.

По её словам, при необходимости к детям будет выезжать бригада с участием педиатра, к взрослым – с участием профильных специалистов.

Ранее одна бригада ПМСП обслуживала 35 тысяч человек, по новым правилам – 25 тысяч. Работу мобильных бригад синхронизируют с часами работы поликлиник, добавила Альназарова.

После 20.00 и в выходные дни обслуживать такие вызовы будет бригада скорой помощи.

Ранее в СМИ вышла информация о работе «скорой помощи».

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