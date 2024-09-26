Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Айгерим Уразалиева обратилась к казахстанцам в связи с изменениями и дополнениями в правила оказания скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
Ее видеобращение было опубликовано на официальных аккаунтах Минздрава в социальных сетях.
«В ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи. В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова», – сказала представитель Минздрава.
В то же время, по ее словам, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.