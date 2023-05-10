Глава МВД о задержании полицейского в Костанае: Каждый негодяй будет наказан

Глава МВД РК Марат Ахметжанов в кулуарах мажилиса прокомментировал журналистам резонансное задержание сотрудника полиции в Костанае по подозрению в наркоторговле.
«Да, мы задержали его. Сейчас идёт расследование по этому делу. Каждый негодяй, который будет совершать преступления, будет подвергнут в соответствии с нашим законодательством установленным мерам», – сказал министр, передает informburo.kz
Марат Ахметжанов добавил, что сейчас подозреваемый находится под арестом. В его отношении ведут служебную проверку. По её результатам всех виновных привлекут к установленной законом ответственности, пообещал глава министерства.
Сотрудника полиции задержали в Костанае 5 мая по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Инкриминируемая ему уголовная статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.