Главный врач детской областной больницы рассказал о проблемах с ремонтом основного здания

Работы там не ведутся с августа 2020 года. Между подрядчиком и заказчиком идут судебные разбирательства, сейчас в здании больницы назначили судебно- строительную экспертизу, которая завершится только в конце февраля.

Областная детская больница сейчас выглядит так. В июне 2020 года начался капитальный ремонт здания, на это выделили из бюджета 1 миллиард 204 миллиона. Правда, длился он недолго в августе работы «заморозили». Сдать объект планировалось в августе прошлого года. Но до сих пор идет судебный процесс, и как рассказал главный врач больницы, спорных моментов тут много.

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«В ноябре, второго ноября судьей назначены судебно строительная экспертиза, которая надеемся закончится второго февраля. И судебная экспертиза из города Нур-Султан передаст свои заключения, чтобы разрешить спорные вопросы между нами и подрядчиком. И надеемся, что возобновится судебный процесс пока он приостановлен, на время проведения экспертизы», — рассказал главный врач областной детской больницы Улыкбек Асилбеков.

Судебно-строительная экспертиза должна разрешить все спорные моменты между подрядчиком и заказчиком. Это и объем выполненных работ, и денежный вопрос. Улыкбек Асилбеков рассказывает, что они ждут окончания работы комиссии, и только после этого возобновится суд.

«Как выйдет судебное решение, так и будет дальше. Вынесет судебное решение в марте, значит в марте, апрель — апрель. Будет решение, так и мы будем дальше двигаться. Потому, что я принимать решения не могу, я жду окончательного решения суда. Я в первую очередь как врач заинтересован, чтобы вернулись в полноценный, здесь когда в последний раз ремонт был 16 лет назад. Конечно, хочется, чтобы дети лечились в хороших условиях, получали лечение», — говорит Асилбеков.

Когда все таки здесь возобновятся ремонтные работы — вопрос открытый. По словам главврача, в больнице, согласно договору, должны были полностью заменить окна, обновить фасад здания и благоустроить прилегающую территорию.

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