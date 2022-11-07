Годовалый ребёнок выжил в жуткой аварии в Костанайской области

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3 ноября около 17 часов на 78 км. автодороги «Аулиеколь-Жалдама», возле села Аксай 26-летний водитель, управляя автомашиной «Chevrolet Cobalt», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, сообщает пресс-служба ДП.
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В результате ДТП водитель и двое пассажиров от полученных телесных повреждений скончались. Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева, годовалый ребенок выжил.
По данному факту начато досудебное расследования по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».
Департамент полиции в условиях изменений погоды предупреждает водителей о необходимости соблюдения мер безопасности. В регионе наблюдается постоянное изменение погодных условий. В этой связи на трассах увеличена плотность нарядов патрульной полиции. Сотрудники оказывают помощь водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации.
Полицейские еще раз предупреждают участников дорожного движений о необходимости соблюдения правил дорожного движения», — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Женис Бисембаев.
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