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Гололёд. Информация для учащихся в первую смену

фото pixabay.com

Информацию представили отделы образования районов и городов Костанайской области. 

Лисаковск. В связи с сильным дождем, гололёдом 5 декабря первая и вторая смены во всех школах города переводится на дистанционный формат обучения.

В связи с погодными условиями: гололёд, дождь, 05 декабря 2023 г., занятия 1 смены в школах Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

Село Аулиеколь.  В связи с погодными условиями 5 декабря занятия в первую смену переводятся на дистанционный режим обучения.

Житикаринский район. Уроки в первую смена переведены на дистанционное обучение. Всего  — 3362 учащихся.

Сообщение будем дополнять по мере поступления информации.

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