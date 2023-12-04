Гололёд. Информация для учащихся в первую смену

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Информацию представили отделы образования районов и городов Костанайской области.
Лисаковск. В связи с сильным дождем, гололёдом 5 декабря первая и вторая смены во всех школах города переводится на дистанционный формат обучения.
В связи с погодными условиями: гололёд, дождь, 05 декабря 2023 г., занятия 1 смены в школах Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.
Село Аулиеколь. В связи с погодными условиями 5 декабря занятия в первую смену переводятся на дистанционный режим обучения.
Житикаринский район. Уроки в первую смена переведены на дистанционное обучение. Всего — 3362 учащихся.
Сообщение будем дополнять по мере поступления информации.