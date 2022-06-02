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Почему горячая вода есть не у всех, объяснили в акимате Костаная

Фото из открытых источников

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Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, накануне специалисты КТЭК начали наполнять систему на котельной № 3 и ТЭЦ. 

«Сегодня по графику начали подавать горячую воду в южной и центральной части города. На 15.00 остаются не подключены 184 дома. Поскольку обслуживающие организации не согласовали с КТЭК, а также там, где идут ремонты по линии теплокомпании. Все идет графику. Опозданий и других отклонений  нет. По остальным котельным, также согласно доведенного ранее графика, поэтапно будут подключать к горячему водоснабжению», —  сообщили в акимате Костаная.

Как отметили в акимате, в этом вопросе ПКСК  должны активно подключаться и работать согласованно с КТЭК, чтобы люди не остались без горячей воды.

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