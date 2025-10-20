Сегодня в Костанае зафиксирован дефицит электромощностей. Из-за перегрузки сетей перебои со светом становятся всё чаще — от отключений страдают не только горожане, но и строительные компании, которым приходится приостанавливать реализацию проектов.

«Новостройки идут, а мощностей не хватает. Сейчас мы разрабатываем инвестпрограммы, они дорогостоящие и требуют финансирования минимум из областного бюджета. В новых микрорайонах, например на КЖБИ и в районе Наримановского рынка, уже не хватает электроэнергии. Вместо частных домов появляются многоэтажки, и нагрузка на сети растёт», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Электроснабжение города обеспечивает ТОО «ЭПК-FORFAIT», на обслуживании которого свыше 100 тысяч абонентов. Однако некоторые районы, включая Кунай и Дружбу, находятся на балансе районных сетей. За последние годы компания вложила в ремонтные работы более 1,5 млрд тенге. К концу 2025 года уровень износа электросетей должен снизиться до 69%, а подстанций — до 72%.

«Основные проблемы возникают из-за несоблюдения подрядчиками правил работ в охранных зонах. Часто при строительстве детских площадок или благоустройстве территории повреждают кабели. Есть случаи складирования снега на линиях 10 кВт, что тоже приводит к авариям», — пояснил генеральный директор компании Дидар Аманжулов.

По словам главы предприятия, «ЭПК-FORFAIT» предложило установить источники бесперебойного питания на светофорах, чтобы сбои в сети не влияли на движение транспорта. Также компания намерена войти в состав «зеленой комиссии», чтобы совместно решать вопросы, связанные с деревьями, мешающими электросетям.

Аким Костаная поддержал инициативы энергетиков, отметив, что вопрос обновления подстанций — один из приоритетных:

«Подстанции для нас сейчас как воздух. Нам нужно срочно заниматься этим вопросом — это многомиллиардные проекты, но без них невозможно развивать город», — подчеркнул Марат Жундубаев.

Кроме того, при разработке нового генерального плана Костаная в обсуждение будут приглашены все коммунальные службы, чтобы учесть специфику их работы и предотвратить подобные проблемы в будущем.

