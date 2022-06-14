Кто виноват? Костанайское кладбище в районе аэропорта утопает в мусоре

Рядом с могилами образовались свалки, убирать которые никто не спешит. В ситуационном центре Айкомек назвали проблему актуальной, жалобы от костанайцев к ним поступают регулярно. Правда мусора на кладбище от этого меньше не становится.

Горы мусора, старые венки, сухая листва и летающие от ветра целованные пакеты. Такая картина встречает костанайцев, приехавших навестить своих усопших родственников на городское кладбище за аэропортом. Такие кучи мусора можно увидеть по всей территории.

На редакционный номер в ватсап наши зрители уже неоднократно присылали фото и видео с мусором на городском кладбище. Сегодня мы сами решили выехать и посмотреть, какая тут картина. Городское кладбище просто зарастает мусором. Между захоронениями лежат старые венки, цветы, деревья и пластиковые бутылки.

Побеседовать на кладбище нам удалось с женщиной, которая продает венки и искусственные цветы. Она рассказала, что раз в неделю грузовая машина собирает мусор.

«Что внутри творится, я вам говорю виноваты сами люди. Больше никто не виноват в этом. Пусть они не жалуются, а разбираются между собой, кто творит это внутри. Вот здесь мусорка, там на углу. Туда дальше на углу тоже. Трактор проезжает и убирает до чистоты. Они молодцы, хорошо убирают»,- говорит Ольга.

По словам женщины, мусор убирают в нескольких местах. Проехать вглубь территории кладбища машина не может.

Такие таблички, с просьбой выкидывать мусор в специально отведенные места установлены по всей территории кладбища. Но судя по всему, костанайцы их игнорируют.

Понять, где здесь специально отведенные под мусор места, не просто, контейнеров и каких — либо обозначений нет. В ситуационном центре Айкомек отметили, что вопрос мусора на городском кладбище актуальный. А все жалобы от костанайцев направляются в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

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