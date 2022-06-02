Готов ли Токаев через референдум обнулить президентский срок

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы, где заявил ообщественно-политических переменах после референдума, который состоится 5 июня, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые. Это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований. К референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе. И за рубежом тоже. Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений», – считает президент.

По его словам, это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе президента.

Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет», – заявил глава государства.

Токаев считает, что представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию. Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов.

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