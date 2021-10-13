Готовятся карантинные послабления для ночных клубов в Казахстане

Решение принято на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
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Деятельность ночных клубов разрешили для казахстанцев с «зеленым» статусом с заполняемостью до 50%. Однако есть ограничения для каждой санэпидзоны:
— «зеленая» — не более 100 человек;
— «желтая» — не более 70 человек;
— «красная» — не более 50 человек.
Также приняты послабления для участников проекта Ashyq.
Теперь участники проекта Ashyq смогут работать до 3:00, а лидеры — до 5:00 в «зеленой» зоне и до 1:00 и до 3:00, соответственно, в «желтой». Ждем изменений в постановлениях санврачей, — сообщил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев.
Решение вступит в силу после внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача Казахстана.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области