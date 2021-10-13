Когда и кому нужно ревакцинироваться от коронавируса — Минздрав РК

Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции.

Данный вопрос вынесен на заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ в РК.

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Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6 — 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом:

лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами – ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной;

лица переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации – через 3 месяца после выздоровления.

Таким образом, начало ревакцинации запланировано, начиная с III декады ноября 2021 года.

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Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.

❗️Для ревакцинации будет использована 1 доза вакцины.

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