Когда и кому нужно ревакцинироваться от коронавируса — Минздрав РК

www.vedomosti.ru
Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Данный вопрос вынесен на заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ в РК.
Читайте также: Непривитые казахстанцы с медотводом получат «зеленый» статус
Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6 — 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом:
- лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);
- лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами – ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer);
- лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной;
- лица переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации – через 3 месяца после выздоровления.
Таким образом, начало ревакцинации запланировано, начиная с III декады ноября 2021 года.
Читайте также: Число умерших от КВИ и пневмонии казахстанцев превысило 11600
Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.
❗️Для ревакцинации будет использована 1 доза вакцины.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области