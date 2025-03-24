Известный общественник Танирберген Бердонгар на примере своего Kaspi-кошелька показал, как работает эта система и с какими трудностями сталкиваются обычные граждане, передает Finratings.kz.
В налоговой службе зафиксировали все поступления на карту Танирбергена за 2022–2023 годы. В выписке указаны суммы и отправители, но только с именем и первой буквой фамилии.
Теперь он должен отчитаться по этим средствам и доказать, что это не доход, подлежащий налогообложению.
Общественник проанализировал свои переводы и выяснил, что деньги приходили от его родных и знакомых:
- 1 000 000 тенге – перевод от отца
- 400 000 тенге – подарок на день рождения от друга
- 42 000 тенге – перевод от мамы
- 40 000 тенге – возврат денег за ремонт на СТО
- 32 000 тенге – еще один перевод от отца
- 10 000 тенге – подарок от тети.
“В целом суммы маленькие, но Kaspi дает выписку только с именем и первой буквой фамилии… Как вспомнить, кто эти люди и почему они переводили деньги… В записной книжке множество одинаковых имен”, – задается вопросом Танирберген Бердонгар.
От общей суммы, которая составила 27 500 тенге, если он не сможет вспомнить отправителей и доказать, что это не доход, то придется заплатить налог в размере 2 750 тенге (или 10% от суммы).
Главный вопрос, который поднимает общественник: а что делать людям с крупными оборотами? Если кто-то за год получил на карту 27 миллионов тенге, а налоговая требует подтверждения каждой транзакции, то в случае неопределенности человек будет обязан выплатить 2,7 миллиона тенге налогов.
В реальной жизни у казахстанцев много мелких переводов:
- Деньги на той (праздник)
- Возвраты долгов
- Совместные покупки
- Подарки друзьям и родственникам.
Но теперь налоговая требует четкий отчет о каждом зачислении.
Бердонгар сделал вывод, что с таким контролем банковская тайна больше не существует. Если ситуация не изменится, люди начнут избегать цифровых переводов и переходить на наличные расчеты, что негативно скажется на экономике страны.
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