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Готовьте отчеты. Налоговики требуют объяснить каждый перевод

— Сегодня, 11:42
Изображение для новости: Готовьте отчеты. Налоговики требуют объяснить каждый перевод

pixabay.com

Известный общественник Танирберген Бердонгар на примере своего Kaspi-кошелька показал, как работает эта система и с какими трудностями сталкиваются обычные граждане, передает Finratings.kz.

В налоговой службе зафиксировали все поступления на карту Танирбергена за 2022–2023 годы. В выписке указаны суммы и отправители, но только с именем и первой буквой фамилии.

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www.instagram.com/tanirbergen

Теперь он должен отчитаться по этим средствам и доказать, что это не доход, подлежащий налогообложению.

Общественник проанализировал свои переводы и выяснил, что деньги приходили от его родных и знакомых:

  • 1 000 000 тенге – перевод от отца
  • 400 000 тенге – подарок на день рождения от друга
  • 42 000 тенге – перевод от мамы
  • 40 000 тенге – возврат денег за ремонт на СТО
  • 32 000 тенге – еще один перевод от отца
  • 10 000 тенге – подарок от тети.

“В целом суммы маленькие, но Kaspi дает выписку только с именем и первой буквой фамилии… Как вспомнить, кто эти люди и почему они переводили деньги… В записной книжке множество одинаковых имен”, – задается вопросом Танирберген Бердонгар.

От общей суммы, которая составила 27 500 тенге, если он не сможет вспомнить отправителей и доказать, что это не доход, то придется заплатить налог в размере 2 750 тенге (или 10% от суммы).

Главный вопрос, который поднимает общественник: а что делать людям с крупными оборотами? Если кто-то за год получил на карту 27 миллионов тенге, а налоговая требует подтверждения каждой транзакции, то в случае неопределенности человек будет обязан выплатить 2,7 миллиона тенге налогов.

В реальной жизни у казахстанцев много мелких переводов:

  • Деньги на той (праздник)
  • Возвраты долгов
  • Совместные покупки
  • Подарки друзьям и родственникам.

Но теперь налоговая требует четкий отчет о каждом зачислении.

Бердонгар сделал вывод, что с таким контролем банковская тайна больше не существует. Если ситуация не изменится, люди начнут избегать цифровых переводов и переходить на наличные расчеты, что негативно скажется на экономике страны.



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