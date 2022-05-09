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Град и грозы. Прогноз на 10 мая в Костанайской области

Фото из открытых источников

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10 мая ночью на западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидаются гроза, град.

Ветер юго-восточный, восточный 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанае 10 мая ожидается ветер юго-восточный, восточный.

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