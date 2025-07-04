Лисаковским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении по ст.127 ч.3 КоАП в отношении родителя...
Видео прошедшего града присылают в редакцию alau.kz дачники.
Град выпал на костанайских дачах, которые расположены вдоль трассы в сторону Рудного.
«Град прошелся по огородам нашим», — пишут дачники.
Синоптики сегодня опубликовали прогноз на ближайшие дни.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 5 июля на севере, 5-6 июля на востоке РК – сильные дожди, град, шквал.
Участок, принадлежащий фирме бывшего чиновника Сергея Кулагина в Акмолинской области, пытаются отсудить, передает КазТАГ. «Департамент...
Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на...
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