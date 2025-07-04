Видео прошедшего града присылают в редакцию alau.kz дачники.

Град выпал на костанайских дачах, которые расположены вдоль трассы в сторону Рудного.

«Град прошелся по огородам нашим», — пишут дачники.

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