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Град прошёлся по огородам дачников в Костанае

— Сегодня, 14:35
Изображение для новости: Град прошёлся по огородам дачников в Костанае

pixabay.com

Видео прошедшего града присылают в редакцию alau.kz дачники. 

Град выпал на костанайских дачах, которые расположены вдоль трассы в сторону Рудного.

«Град прошелся по огородам нашим», — пишут дачники.

Синоптики сегодня опубликовали прогноз на ближайшие дни.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 5 июля на севере, 5-6 июля на востоке РК – сильные дожди, град, шквал.



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