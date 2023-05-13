Град выпал в Костанае — видео

Костанайцы прислали видео выпавшего града. Они сообщают, что град выпал в районе КСК сегодня утром. https://alau.kz/wp-content/uploads/2023/05/video-13-05-23-10-30.mov-online-audio-convert.com_.mp4 Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за града. Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.