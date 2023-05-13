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Град выпал в Костанае — видео

Костанайцы прислали видео выпавшего града. 

Они сообщают, что град выпал в районе КСК сегодня утром.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за града.

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