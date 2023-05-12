Из-за града объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Прогноз на 13 мая озвучили синоптики Казгидромета.

13 мая утром и днем на севере, западе Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза.

Днем на севере области град.

Читайте также: Заморозки усилятся. Прогноз погоды на три дня сообщили синоптики

Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае 13 мая утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.