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Из-за града объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Фото из открытых источников

Прогноз на 13 мая озвучили синоптики Казгидромета. 

13 мая утром и днем на севере, западе Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза.

Днем на севере области град.

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Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае 13 мая утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

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