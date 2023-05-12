Из-за града объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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Прогноз на 13 мая озвучили синоптики Казгидромета.
13 мая утром и днем на севере, западе Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза.
Днем на севере области град.
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Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанае 13 мая утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
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