График ограничения подачи воды в городе Тобыл и селе Заречное

График ограничения подачи воды предоставили в пресс-службе акимата Костанайского района.

Напомним, в минувшие выходные пресс-служба акимата Костанайского района сообщала, что в связи с повышением температурного режима, полива приусадебных участков, жителям города Тобыл необходимо ограничить воду. За последние два года из-за интенсивного строительства микрорайона Восточный города Тобыл, мкр. Северный с. Заречный и многоэтажной застройки в с. Заречный, значительно увеличилось количество абонентов потребителей питьевой воды из-за чего и обострилась проблема обеспечения питьевой водой в целом города Тобыл и села Заречный Костанайского района.

Для решения данной проблемы в 2021 году между ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района и ТОО «Life Stroy Invest» заключен договор №75 от 10.08.2021г. на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство соединительного водовода от города Костанай до села Заречное, с реконструкцией КНС, и подключением села Октябрьское Костанайского района» на общую сумму 1 160 197,3 тысяч тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.