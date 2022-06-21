График ограничения подачи воды в городе Тобыл и селе Заречное

ru.sputnik.kz
График ограничения подачи воды предоставили в пресс-службе акимата Костанайского района.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Напомним, в минувшие выходные пресс-служба акимата Костанайского района сообщала, что в связи с повышением температурного режима, полива приусадебных участков, жителям города Тобыл необходимо ограничить воду. За последние два года из-за интенсивного строительства микрорайона Восточный города Тобыл, мкр. Северный с. Заречный и многоэтажной застройки в с. Заречный, значительно увеличилось количество абонентов потребителей питьевой воды из-за чего и обострилась проблема обеспечения питьевой водой в целом города Тобыл и села Заречный Костанайского района.
Для решения данной проблемы в 2021 году между ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района и ТОО «Life Stroy Invest» заключен договор №75 от 10.08.2021г. на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство соединительного водовода от города Костанай до села Заречное, с реконструкцией КНС, и подключением села Октябрьское Костанайского района» на общую сумму 1 160 197,3 тысяч тенге.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: