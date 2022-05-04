График отключения горячей воды предоставили в КТЭК

Информацию ГКП «КТЭК» для костанайцев распространила пресс-служба акима Костаная.

ГКП “КТЭК” сообщает сроки проведения работ по останову теплоисточников, для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление после окончания отопительного сезона.

Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у проложенных теплотрасс.

Остановят оборудование теплоисточников — с 11 мая по 7 июня.

Дни проведения испытаний тепловых сетей:

• 12 мая — подключенных от котельной №3 (южная часть города)

• 17, 18 мая — подключенных от ТЭЦ (центральная часть города)

• 20 мая — подключенных от котельной №2 (северная часть города)

• 24 мая – подключенных от котельной №12 (мкр-н «Аэропорт»)

• 26 мая – подключенных от БМК-93 (мкр-н «Юбилейный»)

Как уточнили в теплокомпании, этот график предоставлен для ОСИ и ПТ. Для того, чтобы они проконтролировали свои элеваторные узлы.

«Председатели ОСИ, ПТ и ПКСК должны быть готовы и опираться на этот график. Мы их предупреждаем, чтобы не было аварийных ситуаций», — сообщили в КТЭК.

«Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые (ПКСК, ОСИ, старшие по дому и т.п.) и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов. Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства», — говорится в сообщении.

А это утвержденный график для жителей Костаная.

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