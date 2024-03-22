Казахстан проиграл Греции со счетом 5:0

В Афинах завершился полуфинальный матч плей-офф Лиги наций УЕФА, в котором сборная Греции принимала команду Казахстана. Это был один из решающих поединков за путёвку на чемпионат Европы-2024, сообщает informburo.kz

Фаворитами этого противостояния считались греки, которые 20 лет назад были чемпионами Европы. Но многие специалисты футбола были уверены, что казахстанцы дадут им бой. Увы, надежды казахстанских любителей футбола не сбылись. Уже в первом тайме в воротах Игоря Шацкого побывало четыре безответных мяча. На 9-й минуте гол с пенальти забил Анастасиос Бакасетас, на 15-й минуте отличился Димитриос Пелкас, на 37-й третий мяч забил Фотис Иоаннидис, а на 40-й Димитрис Курбелис сделал счёт разгромным.

Во втором тайме казахстанцы играли чуть лучше. Но это уже не могло изменить ситуацию на поле. 5:0 – победа сборной Греции, которая 26 марта в финале плей-офф Лиги наций поборется за путёвку на чемпионат Европы с командой Грузии.

Напомним, что в другом полуфинале плей-офф Лиги наций грузины победили сборную Люксембурга – 2:0.