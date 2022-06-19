Гроза, шквал. Прогноз на 20 июня в Костанае и области

На западе, востоке Костанайской областиожидаются гроза, град, шквал.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, востоке области 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается +16+18 градусов. Днём +26+28.

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