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Гроза, шквал. Прогноз на 20 июня в Костанае и области

alau.kz

На западе, востоке Костанайской областиожидаются гроза, град, шквал.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, востоке области 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается +16+18 градусов. Днём +26+28. 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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