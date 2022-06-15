Грозит ли Казахстану голод? Экономист прогнозирует рост цен на продукты на 50 процентов

Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 40-50 процентов. Таким прогнозом в интервью телеканалу «Астана» поделился экономист Андрей Чеботарев, передает Tengrinews.kz.

По его словам, как любая импортозависимая страна, Казахстан может пострадать от нестабильной логистики, особенно в условиях нынешней геополитической ситуации. Когда одни государства ограничивают вывоз товара, а другие не получают обещанный объем. Впрочем, эксперт заверил, что, несмотря на это, голод казахстанцам не грозит.

«На 40-50 процентов от нынешнего показателя и еще. У нас получше. Основными товарами мы себя обеспечиваем, то есть пшеница, зерно, хлеб будет. Мы не так пострадаем, как Ближний Восток. Их реально ждет голод. Мы будем есть меньше, не так, как привыкли, но голод нас не ждет», — заявил экономист Андрей Чеботарев.

Накануне гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения — одна из причин роста мировых цен на продовольствие. По ее словам, странам необходимо пересмотреть условия экспорта. Также она выразила надежду, что проблема с вывозом зерна из Украины разрешится.

Ранее западные страны обвинили Россию в блокировке поставок украинской сельхозпродукции, заявив, что это может привести к мировому голоду. Власти России обвинения отрицают.

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