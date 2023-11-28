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Грозит ли Казахстану карантин из-за вспышки кори

pixabay.com

Грозит ли Казахстану карантин из-за вспышки кори, сообщили в комитете санэпидконтроля Министерства здравоохранения РК,  передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в правительстве журналисты обратили внимание, что сейчас в стране наблюдается превышение всех показателей по заболеваемости корью.

«Да, сегодня у нас есть превышение среднереспубликанского уровня или обычного за прошлые годы. Сказать, что это эпидемия либо вспышка — разницы нет, просто идет рост заболеваемости среди детского непривитого населения. Это вакциноуправляемая инфекция, так что здесь до какого-то критического уровня не доходит, такой нет сегодня ситуации», — заверил глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуркан Садвакасов.

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Считать ситуацию с корью вспышкой или эпидемией? — спросили заместителя председателя комитета Зауре Ахметову.

«В основном заболеваемость идет среди детей, а эпидемия — это когда вовлечено все население. В Казахстане отмечается вспышка заболеваемости по кори, потому что мы наблюдаем, что в основном заболеваемость идет среди детей. Мы вводим ограничительные меры, запрещаем проведение культурно-массовых мероприятий, но сейчас ситуация полностью контролируется, вводятся дополнительные профилактические меры, поэтому мы считаем, что на сегодня в Казахстане идет вспышка», — заявила она.

Журналисты спросили — будут ли вводиться какие-то ограничения и карантины? Сводки «говорят», что уже не хватает мест в специализированных медучреждениях.

«Это вакциноуправляемая инфекция, поэтому никакие ограничительные меры до настоящего времени не вводились и не планируется вводить, но мы ситуацию держим на контроле. Если в каком-то отдельном организованном коллективе мы отметим высокий рост заболеваемости и выявим, что количество непривитых детей превышает допустимые пороговые уровни, то именно в этой организации — дошкольной, средней или высшей организации образования — будут приниматься меры конкретно по ней», — добавили в комитете.

 

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