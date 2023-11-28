Корь бушует. Премьер-министр Казахстана сделал заявление на фоне госпитализации детей

Премьер-Министр подчеркнул, что необходимо как можно скорее остановить рост заболеваемости.

«Корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, необходимо бороться всем обществом. Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье», — сказал Алихан Смаилов.

Он указал, что бороться с подобными опасными заболеваниями можно только вакцинацией и поручил усилить соответствующую работу.

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«Министерству здравоохранения и акиматам следует активизировать информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с Министерством здравоохранения», — поручил Премьер-Министр.

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