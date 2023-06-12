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Грубят, на остановках не останавливаются. Жалобы костанайцев на водителей обсудили в акимате

 Сегодня на аппаратном совещании обсудили жалобы костанайцев на водителей автобусов. 

Как было сказано сегодня на встрече, участились случаи жалоб на водителей автобусов. Водители некоторых маршрутов не останавливаются на остановках и грубят пассажирам.

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«Номер 38 вызывает нарекания, как всегда. 38 топ возглавляет. 18А, 10 и 21. Нужно ЖКХ с компаниями принимать соответствующие меры. «Туристранссервис» и компания «СТА», нужно соответствующую работу проводить с водителями, по недопущению нарушений.  До конца года у нас должны появиться новые 54 автобуса. Они будут большой вместимостью, я думаю трафик у нас улучшится», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

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