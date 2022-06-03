Характер погоды неустойчивый. Прогноз погоды на 4-6 июня

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.

Пройдут дожди, 5 июня на востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

Но, не смотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается

на западе 22-33 тепла

на юго-западе 29-37 тепла

на северо-западе колебание от 15-25 до 20-33 тепла

на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла

на юге республики – 27-37 тепла

на юго-востоке Казахстана 22-32 градусов тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.