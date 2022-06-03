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Характер погоды неустойчивый. Прогноз погоды на 4-6 июня

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.

Пройдут дожди, 5 июня на востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

Но, не смотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается

  • на западе 22-33 тепла
  • на юго-западе 29-37 тепла
  • на северо-западе колебание от 15-25 до 20-33 тепла
  • на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла
  • на юге республики – 27-37 тепла
  • на юго-востоке Казахстана 22-32 градусов тепла.
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