Характер погоды неустойчивый. Прогноз погоды на 4-6 июня

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.
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Пройдут дожди, 5 июня на востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.
Но, не смотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается
- на западе 22-33 тепла
- на юго-западе 29-37 тепла
- на северо-западе колебание от 15-25 до 20-33 тепла
- на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла
- на юге республики – 27-37 тепла
- на юго-востоке Казахстана 22-32 градусов тепла.
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