АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, сообщает пресс-служба АФМ.

Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Основная часть пожертвований использована Перизат К. для покупки предметов роскоши и недвижимости. Так, весной т.г. она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: «Mercedes-Benz S450» за 88 млн тенге, «Lexus LX-600» за 80 млн и «Haval» за 39 млн тенге.

В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке «Vela Village» на 600 млн тенге. Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат К. неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как «St. Regis», «Shangri-La», «Palazzo Versace» и «Kempinski».

В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов «Cartier» и «Louis Vuitton», посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте. Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда.

Таким образом, своими противоправными действиями Перизат К. нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности. Подозреваемая задержана.

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