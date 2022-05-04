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Холодное вторжение. Прогноз погоды на 5-7 мая

fishki.net

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В северных регионах страны весна никак не вступит в свои права.

И если на южные области неустанно поступают теплые воздушные массы из районов Узбекистана, удерживая здесь комфортную температуру воздуха, то северные области ждет очередное холодное вторжение.

Северо-западный антициклон, подпитываемый свежими северными потоками, вновь принесет понижение ночных температур до отрицательных.

А вот западные регионы, на фоне столкновения этих двух воздушных потоков, ждут дожди, местами сильные, с грозами, градом, и порывистым ветром.

 

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