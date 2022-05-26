Миллионы тенге будут выплачивать школьникам, победившим на международных олимпиадах

За первое место денежное вознаграждение составит более 4,5 миллионов тенге. Поощрения предусмотрены и наставникам-учителям. Соответствующий закон подписал глава государства. Но, это коснется не всех международных олимпиад, а только 7-ми.

Казахстаниские школьники теперь смогут получить внушительные выплаты за призовые места на международных олимпиадах. Закон об этом уже подписал президент страны. Школьник, который завоюет золотую медаль, получит 1500 МРП или 4 594 500 тенге, за серебряную 1000 МРП или 3 063 000, и за бронзовую 500 МРП или 1 531 500 тенге.

«Эти выплаты, будут касаться 7 мировых олимпиад. Это касается международной олимпиады по математике, по физике, информатике, биологии, лингвистике. 7 мировых олимпиад, самые крупные олимпиады. Которые входят в перечень министерства образования, в этот перечень входят и множество международных олимпиад, но выплаты к сожалению, их не касаются»,-рассказала заместитель директора регионального научно-практического центра «Костанай дарыны» Наталья Рябинина.

Но, по словам Натальи Рябининой, последние 2 года костанайские школьники на международных олимпиадах из утверждённого перечня не участвовали. Тем не менее в Костанай дарыны отмечают, что в регионе есть школьники с большим потенциалом.

«Это очень даже хороший стимул для ребят. Я думаю, что многие педагоги, учителя тренеры, которые работают в школах, они во первых уже более осознано подойдут к отбору ребят. Потому, что один может быть только математиком, другой только биологом. У другого лучше всего дается изучение английского языка. «,- говорит Наталья Рябинина.

Денежные выплаты также получат и педагоги-наставники победителей международных олимпиад. Кроме этого, победителям и призерам автоматически будут предоставляться гранты для поступления в казахстанские вузы. К слову, в этом году школьники области показали не плохой результат на республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам: 29 призовых мест, 5 золотых медалей, 10 серебряных и 14 бронзовых.

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