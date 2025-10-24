USD 538.11 EUR 623.51 RUB 6.61

«Хотим 5g, но не во дворе»: Костанай ищет компромисс по размещению вышек

— Сегодня, 15:45
интернет

pixabay.com

Костанайская область входит в число наиболее активных регионов по строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС). Об этом сообщил на встрече с населением вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев. Однако из-за дефицита подходящих земельных участков и требований безопасности не везде удаётся быстро возводить новые объекты.

В таких случаях самым оперативным решением становится размещение базовых станций на многоквартирных домах.

«Эту инициативу мы не просто поддерживаем — мы сами её инициировали. Сейчас готов новый законопроект: документ проходит согласование в госорганах и в конце ноября должен быть внесён в Мажилис», — сообщил представитель профильного ведомства.

По его словам, на этапе согласования ведомство столкнулось с сопротивлением: «Общественное мнение очень сильное: с одной стороны люди хотят стабильную связь, с другой — выступают против установки базовых станций рядом с жильём. Мы надеемся, что в ходе обсуждений в Мажилисе удастся найти сбалансированное решение».

Ведомство подчёркивает, что цель инициативы — ускорить устранение «белых пятен» покрытия и обеспечить надёжную связь, сохраняя при этом необходимые требования безопасности для жителей.



