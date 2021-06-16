И ветер, и жара. Штормовое предупреждение распространили синоптики

17 июня в Костанайской области местами ожидается гроза.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.
Днем сохраняется сильная жара до 38 градусов, местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.
В Костанае днем 17 июня ожидается гроза, сильная жара до 35 градусов.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15 м/с.
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области