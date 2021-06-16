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И ветер, и жара. Штормовое предупреждение распространили синоптики

17 июня в Костанайской области местами ожидается гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

Днем сохраняется сильная жара до 38 градусов, местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

В Костанае днем 17 июня ожидается гроза, сильная жара до 35 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15 м/с.

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