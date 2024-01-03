Идут 25-градусные морозы — прогноз

Фото alau.kz/Н.Луговской
По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер.
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Лишь на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков.
На северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 до 5-25 мороза.
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