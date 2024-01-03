USD 454.56
EUR 502.24
RUB 5.06
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Идут 25-градусные морозы — прогноз

Идут 25-градусные морозы — прогноз

Фотография для новости Идут 25-градусные морозы - прогноз

Фото alau.kz/Н.Луговской

По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер.

Читайте также: Каким будет январь, сообщили синоптики

Лишь на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков.

На северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 до 5-25 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Токаев о кантаре: Мне неоднократно рекомендовали эвакуироваться за рубеж
Следующая новость

Насколько повысили пенсии и пособия в Казахстане