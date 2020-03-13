Игровые комнаты в ТРЦ закрыты — Минздрав

Игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах Казахстана закрыты из-за угрозы распространения коронавируса, передает Tengrinews.kz.

«Также закрыли в ТРЦ игровые комнаты, поскольку там много путей передачи инфекции, поскольку в близком контакте продолжительное время дети находятся в замкнутом пространстве», — сказал Елжан Биртанов на брифинге СЦК в Нур-Султане.

13 марта в Алматы у двоих граждан Казахстана (мужчина 1974 года рождения и женщина 1984 года рождения), прибывших из Германии, выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию . Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар в Алматы. Чувствуют они себя хорошо.

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