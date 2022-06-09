Июнь не балует. Когда в Костанайскую область придёт долгожданное, тёплое лето, рассказали синоптики

Погоду будет определять северо-западный циклон. К выходным на большей части региона ожидаются дожди.

Первый месяц лета жителей области теплом пока не балует. На территории региона погоду определяет северо-западный циклон, который принес дожди и ветер. Такая погода будет сохраняться до конца недели, затем этот циклон сменит западный антициклон, а вместе с ним придет и тепло.

«Июнь ждем выше нормы на один градус. Более теплая, жаркая такая погода ожидается во второй половине, второй декады. Температура здесь повысится до 28, а на юге может и до 40 градусов. Осадки у нас около нормы, на юге области ниже нормы»,- говорит начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

А вот третья декада июня, согласно прогнозу, будет неустойчивой. Ожидаются дни с кратковременными дождями, грозами и освежающим северо-западным ветром, хотя будут и жаркие дни. Но, по словам синоптиков, конец июня — не самое лучшее время для пикников и походов с ночевкой в палатках.

«Июль месяц ожидается по температуре около климатической нормы. Осадки ниже нормы. Так, что теплое лето будет. И август тоже около нормы. Никаких, особых таких аномалий, экстремального, ничего не ожидается»,- отметила Шибаршина.

Прогноз на июль и август не столь детальный, синоптики говорят лишь о средней температуре. Июль, отмечает Антонина Шибаршина, скорее всего будет таким, как положено по климатическим нормам, а это значит, что можно рассчитывать на +25, +30.

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