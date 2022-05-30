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Июньские заморозки. Прогноз погоды на 31 мая – 2 июня

kaztag.kz

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В последний день мая большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона с центром над Сибирью – ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал.

По республике ожидается усиление ветра. Однако, уже 01 июня на западный Казахстан начнет оказывать влияние Северный антициклон, который смещаясь через территорию республики в восточном направлении, вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температур.

01-02 июня на поверхности почвы в ночные и утренние часы на западе, северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 2-х градусов.

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