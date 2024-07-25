Имитация выстрела. Суд Костаная не стал наказывать участника свадебного кортежа

Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело в отношении А., 2000 года рождения, об административном правонарушении, предусмотренном частью статьи «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно протоколу об административном правонарушении 19 июля в Костанае молодой человек, пассажир свадебного кортежа, выражая неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок, имитировал выстрелы из пистолета на ходу из окна автомобиля.

«Судом установлено, что резонанс в обществе вызвало смонтированное видео, выложенное в социальные сети, где пассажир А. во время движения автомобиля производит выстрелы из пистолета. Из оригинала видеозаписи следует, что выстрелов парень не производил. На его действия проходящие по улице люди не отреагировали, что не повлекло нарушения общественного порядка. В связи с чем производство по делу в отношении парня прекращено за отсутствием состава административного правонарушения», — говорится в сообщении суда.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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