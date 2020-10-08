Импичмент Жээнбекова и угрозы Атамбаеву: что происходит в Кыргызстане

В ночь на 8 октября в Кыргызстане прошла тайная встреча депутатов, где обсуждался импичмент действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Как изменилась ситуация в стране — читайте в материале Tengrinews.kz.

Депутаты Жогорку Кенеша провели тайную встречу и обсудили ситуацию в стране, а также вопрос объявления импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову, сообщает АКИpress.

«Участвовали более 40 человек, но не знаю, сколько человек расписались. Мы все никак не можем собраться, мы сидели с 10 утра, вчера тоже сидели. Мыктыбек Юсупович выступает посредником и провел встречи со второй стороной. Сейчас три группы выдвигают на должность премьера разных людей: Садыра Жапарова, Омурбека Бабанова и Тилека Токтогазиева», — сказал депутат Рыскелди Момбеков.

По его словам, кандидатуру премьер-министра и состав правительства должны рассмотреть фракции, затем комитеты Жогорку Кенеша, а затем палата.

На вопрос, кто вторая сторона, Момбеков назвал депутатов, с кем встречался Мыктыбек Абдылдаев и которые провели встречу накануне в отеле «Достук».

«Мы сказали, что встреча в «Достуке» была нелегитимной. Нельзя говорить, что парламент назначил премьера, потому что его кандидатуру выдвигает глава коалиции большинства. А сегодня глава коалиции Иса Омуркулов. После кандидатуру премьера рассматривают комитеты, а потом сессия. Премьер избирается, набрав 61 голос, но выбирают не его, а состав правительства», — пояснил Момбеков.

Также он отметил, что правительство, которое изберут, будет техническим и прослужит 2-3 месяца до проведения выборов.

Позже стало известно, что спикер Мыктыбек Абдылдаев и депутат Айнура Аскарова отказались подписывать документ об объявлении импичмента, об этом написала Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Twitter.

В свою очередь депутат Аида Касымалиева опубликовала пост, посвященный текущей ситуации и президенту Сооронбаю Жээнбекову.

«Я пришла в большую политику в команде Сооронбая Шариповича. Когда я пришла в парламент в 2017 году, он стал премьер-министром страны, и мы начали работать вместе. Сооронбай Шарипович не менялся в худшую сторону, как стал президентом. Остался таким же добрым, доступным, простым, думающим, верующим, трудолюбивым и ответственным. Я доверяю своему разуму, своим ощущениям и интуиции. А остальное — политика», — написала она. Касымалиева отметила, что не доверяла черному пиару, «когда огромные ресурсы были брошены на то, чтобы изо дня в день составлять нехороший образ того, кем не является президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков». «Сооронбай Шарипович Жээнбеков — мой президент. Он народный президент. Мы обязательно вернемся в правовое поле. Сохраним целостность и суверенитет государства», — добавила она.

Тем временем, как сообщает АКИpress, Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела в отношении кланов Жээнбековых, Матраимовых и экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сказал лидер партии «Чон казат» Сыймык Жапыкеев.

По его словам, в отношении данных лиц дело возбуждено по различным статьям, в частности по коррупции, хищению, злоупотреблению должностными обязанностями.

«Создана следственная группа из Военной прокуратуры. Начаты проверка и расследование. Мы намерены не просто формально возбуждать дело, а показать результат», — сказал он.

А вот бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов в интервью «Спутнику» заявил, что властями была поставлена задача не брать живым Алмазбека Атамбаева во время штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

«У меня в поставленной властями задаче был один «недостаток»: я совершил «ошибку» — задержал Атамбаева живым. Этим все сказано. Больше ничего не хочу говорить», — сказал он.

Также Курсан Асанов добавил, что у него достаточно материалов для суда по его уголовному делу.

Тем временем, как сообщают местные СМИ, вторую ночь улицы Бишкека патрулировали дружинники. В ночь на 8 октября на улицы города вышли около 10 тысяч дружинников. Большая часть была организована самими бишкекцами совместно с городскими властями: добровольцев регистрируют и выдают жилеты со светоотражающими элементами. Создано 12 штабов, которые координируют группы дружинников.

Многие патрулируют город на своих машинах, другие рассредоточились по основным перекресткам, где они проверяют автомобили, у которых отсутствуют опознавательные знаки (в основном госномер). Также две большие группы парней распределены у Генеральной прокуратуры и Дома правительства. Волонтеры развозили еду и горячий чай.

Напомним, 5 октября в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО.

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