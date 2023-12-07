Информация для учащихся первой смены

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Сообщения рассылают городские и районные отделы образования Костанайской области.
Температура воздуха — 30 гр., Учащиеся 1,2 смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3272 человека.
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Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены 0-11 классов школ Алтынсаринского района 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
В связи с погодными условиями (мороз -30гр.) 08.12.23 года занятия 1 смены для учащихся 0-11 классов переведены на дистанционное обучение.