Ожидается частая смена погоды. МЧС обратилось в казахстанцам

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в декабре ожидается частая смена погоды.

Согласно представленного прогноза РГП «Казгидромет» в течение декабря ожидается частая смена погодных условий. В отдельных районах прогнозируется сильный снег, метели, в южных регионах ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, часто будут наблюдаться туманы, гололед, порывистый ветер до 15-30 м/с и более. Неустойчивый характер погоды будет сменятся морозной погодой с прекращением осадков.

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В период с 7 по 15 декабря с приходом холодных арктических воздушных масс температура воздуха резко понизится на всей территории страны в:

— Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью до -39°С, днем до -35°С;

— области Ұлытау, Абай, в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ночью до -35°С, днем до -30°С;

— Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ночью до -23°С, днем до -20°С;

— Кызылординской области ночью до -20°С, днем до -15°С;

— Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и области Жетісу ночью до -25°С, днем до -17°С, в горных районах ночью до -30°С, днем до 15°С;

— Атырауской, Мангистауской областях ночью до -18°С, днем до -12°С.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

При объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов.

Не оставляйте детей без присмотра.

Сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности.

Автовладельцам напоминаем об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня.

Обо всех происшествиях просим обращаться по телефонам 112 или 101.

МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности. Избегайте пеших прогулок, избегая поездок в отдаленные места, когда публикуются предупреждения об ураганах, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспорта на автодорогах. Не оставляйте детей без присмотра. Обо всех происшествиях просим обращаться по телефонам 112 или 101.

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