Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

Информацию для учащихся первой смены школ Костанайской области предоставили районные и городские отделы образования.

В Жангельдинском районе в 1 смену 0-11 классы переведены в онлайн формат обучения. Температура воздуха -35.8 гр.

Амангельдинский район. 0-11 классы I смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -36,7 градусов.

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Житикаринский район -25 ветер с порывами до 8 м/с занятия для учащихся КПП 1-4 кл. Первой смены переводятся на онлайн формат обучения.

Наурзумский район. Занятия учащихся КПП, 1-11 кл переводятся на онлайн формат обучения.

Город Аркалык, 0-11 классы в 1 смену переводятся в онлайн формат обучения. Температура воздуха -36 градусов, скорость ветра 5 м/сек.

Аулиекольский район, занятия в классах с 0 по 11 первой смены — переводятся на online формат обучения (-30 градусов).

Костанайский район, ( -20). В штатном режиме.

Узункольский район. Занятия первой смены переведены для КПП-4 классов в 1 школе (Ершовская ОШ) в онлайн формат обучение (-25). Остальные 19 в штатном режиме (-21-24).

Сарыкольский район ,занятия в школах в штатном режиме.

Район Беимбета Майлина, 1-4 класс онлайн обучение : — 27, Максутовская НШ, юбилейная ош; 1-9 кл онлайн: — 27-28 красносельская Ош, тобольская №1, ОСШ им Е. Омарова.

11 января 2023 года занятия в организациях образования Денисовского района для обучающихся КПП, 1-7 классов, будут проводиться в режиме on-line, в связи с погодными условиями ( температура воздуха минус 26 с ветром).

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