Информация для учащихся в первую смену

Сообщение распространяют отделы образования районов и городов.

Район Беимбета Майлина все 22 школы из-за гололеда переводят на дистанционное обучение. Общий охват учащихся 3083 ученика. А также город Житикара, Денисовский и Мендыкаринский районы переходят на дистанционное обучение 5 декабря в первую смену.

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В связи с погодными условиями: гололёд, 6 декабря 2023 г., занятия 1 смены в школах г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.

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