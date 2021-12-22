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Информация для учащихся второй смены школ Костаная

Фото из открытых источников

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Информацию для учащихся второй смены школ Костаная распространил отдел образования акимата Костаная.

По информации отдела образования Костаная, вторая смена школ Костаная учится. 22 декабря школа работают в штатном режиме.

Сегодня в первую смену школьники учились дистанционно. 

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