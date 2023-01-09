Информация для учащихся второй смены школ Костанайской области предоставлена отделами образования.
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В Мендыкаринском районе вторые смены переведены на дистанционный формат обучения. Температура — 32.
Карабалыкский район: температура воздуха -30С. Учащиеся 0-11 классы 2 смены переведены на дистанций формат обучения.
Рудный- учащиеся 0-11 классов 2 смены переведены на дистанционный формат обучения, температура воздуха -35.
Житикаринский район. -31, 5 учащиеся КПП и с 1 по 11 классы второй смены переводятся на дистанционный режим.
Аулиекольский район: занятия в классах второй смены с 0 по 11 — переводятся на дистанционный формат (-32 градуса)
В Федоровском районе вторые смены переведены на дистанционный формат обучения. Температура — 30.
В Амангельдинском районе 0-11 классы 2 смены переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -29 градусов, скорость ветра 7 м/с.
Костанайский район . 2 смена отмена с 0-11 дистанционно -31 градуса.
Узункольский район. Занятия второй смены переведены на дистанционное обучение.
В Жангельдинском районе в 2 смены 0-11 классы переведены на дистанционный формат обучения -31 гр.
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