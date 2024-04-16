Информация о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения

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По состоянию на 16 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6850 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО).
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Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 411 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 534 единиц техники и 1134 человек.
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